Camelia: „Sunt maritata de 18 ani, dar pentru ca sotul meu nu ma mai satisfacea din niciun punct de vedere. Asa l-am inselat, dar el m-a prins cu el in urma cu o luna. Stiti ce mi-a facut? Sunt prabusita…” L-a inselat, dar a patit-o rau

Ma numesc Camelia, sunt casatorita de 18 ani si am un baiat de 15 ani impreuna cu sotul meu. Mai am si o fata de 19 ani dintr-o relatie anterioara, o fata pe care sotul meu a acceptat-o odata cu mine. In urma cu 8-9 ani, sotul a ramas fara serviciu plecand in strainatate, iar de aici au inceput si probleme noaste.

A stat acasa in toata aceasta perioada, pana anul trecut, cand a gasit de munca ceva ce ii placea lui. In toti acesti ani, eu am fost nevoita sa stiu de tot ce tine de casa, copii, ba chiar am ajuns sa fac credite in banca pentru a reusi sa intretin casa, sa platesc facturi si toate cele, perioada in care nici macar apreciere nu am avut de la el. Din partea lui nu veneau decat replici, „Dar ce te-am pus eu sa faci?”.

In urma cu 10 luni am intalnit un barbat care parea sa ma inteleaga, sa ma aprecieze, sa ma respecte si sa ma iubeasca, asa ca am intrat intr-o relatie cu el. Simt ca e barbatul pe care l-am asteptat o viata, barbatul care sa ma completeze.

In urma cu o luna, sotul a aflat de relatia mea cu acest barbat, binenteles ca s-a lasat cu scandal si cu plecarea mea de acasa, baiatul ramanand la sot, neacceptand relatia mea cu acest barbat.

Nu am stat plecata decat doua zile, dupa care, la insistentele baiatului si ale sotului, m-am intors acasa. Timp de o luna dupa ce m-am intors nu am avut parte decat de reprosuri si de injurii, lundu-si angajamente dupa fiecare cearta ca nu se va mai repeta.

In urma cu o saptamana m-am hotarat ca nu pot trai asa o viata intreaga si ca el nu va accepta niciodata ceea ce s-a intamplat si am plecat iarasi de acasa, de data asta a mers si baiatul cu mine. De cand am plecat ma suna sotul aproape zilnic sa ma intorc acasa, ca nu o sa-mi mai reproseze ce s-a intamplat, ca ii este greu fara noi, in schimb eu nu-mi doresc sa ma intorc din cauza acestui barbat cu care eu nu am terminat relatia si pe care il iubesc. Baiatul l-a acceptat, dar il simt ca nu ii este bine asa si ma doare cand il privesc, cu siguranta si-ar dori sa ne intoarcem acasa in orice moment.

Vreau sa te rog sa-mi dai un sfat, ce ar trebui sau ce ar fi mai bine sa fac? Sa ma intorc acasa de dragul copilului sau sa raman in continuare cu acest barbat pe care il iubesc? Multumesc!

Draga meu,

Baiatul tau este deja mare, ai putea incepe sa ai mai multa incredere in el. Daca spui ca pana la urma l-a acceptat pe acel barbat, inseamna ca ceva-ceva a inteles si el, chiar daca e adolescent si sensibil.

Sotul tau, in toti acesti ani, s-a comportat ca un copil de care a trebuit sa ai grija, si nici macar bunul simt de a se purta frumos cu tine nu l-a avut. De ce te-ai intoarce la el? Daca e asa de destept cum se crede, sa-l vedem cum se descurca singur. Doar nu esti mama lui, sa te simti responsabila fata de el. Sa dea dovada ca este barbat, daca e in stare.

Daca tu simti ca inima te cheama fata de acest om pe care l-ai cunoscut, ai si tu dreptul la iubire, dupa toate cele prin care ai trecut. Fiul tau a fost martor la toate evenimentele, poate judeca si singur cum stau lucrurile.

Intreaba-l ce ar face el in locul tau, explica-i cu rabdare toate datele problemei. Lasa-l pe el sa aleaga unde vrea sa stea, fii de acord sa se mai duca si la tatal lui, pentru ca este normal sa-i fie dor de el. Ceea ce te tine pe tine legata de sot sunt doar atasamentele si obisnuinta, nu iubirea si nimic din ceea ce o sotie ar trebui sa simta fata de sotul ei.

Daca el va fi in stare sa te recastige – foarte bine. Desi, tu i-ai dat o sansa si a venit numai cu reprosuri.

Draga Camelia, fii mai ferma si mai curajoasa, viata ta este acum, anii trec si nu se mai intorc niciodata inapoi. Tu cand o sa-ti dai voie sa fii fericita?

