Camera Comunelor respinge din nou Acordul Brexit. Theresa May: Implicatiile respingerii acordului sunt grave

Theresa May google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Theresa May si-a exprimat astazi ”regretul profund cu privire la faptul ca aceasta Cemera (a Comunelor) a fost incapabila sa sustina iesirea din Uniunea Europeana in mod ordonat”, relateaza BBC News. Guvernul May supune din nou, maine, acordul Brexitului votului deputatilor ”Implicatiile sunt grave”, a subliniat premierul britanic. ”Implicit, Regatul Unit trebuie sa paraseasca (UE) la 12 aprilie - in doar 14 zile”, a adaugat ea. Orice scenariu ”aproape sigur implica faptul ca regatului Unit sa i se ceara sa organizeze alegeri parlamentare europene”, a adaugat ea. ”Ma tem ca am ajuns la limita acestui proces in camera Comunelor”, a sub ...