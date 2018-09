Camera: Motiunea simpla la adresa ministrului de Interne - supusa votului in plen

Moţiunea simplă depusă de PNL la adresa ministrului de Interne, Carmen Dan, intitulată "Bastoanele PSD peste obrazul democraţiei româneşti", va fi supusă votului miercuri în plenul Camerei Deputaţilor. Grupul parlamentar al PNL de la Camera Deputaţilor solicită demisia ministrului de Interne, menţionând că aceasta "a coordonat represiunea din 10 august". "Din perspectiva Partidului Naţional Liberal, demisia ministrului Carmen Dan, care a coordonat de facto intervenţia de pe 10 august, şi a întregii conduceri a Jandarmeriei este o prioritate de siguranţă naţională: aceşti oameni au dovedit că nu vor şi nu sunt capabili să asigure ordinea şi să respecte legea, inclusiv o serie de documente esenţiale, cum ar fi Strategia Naţională de Apărare a Ţării - care subliniază faptul că garantarea siguranţei cetăţenilor reprezintă un interes naţional de securitate. Zeci de mii de protestatari paşnici au fost loviţi şi atacaţi cu gaze lacrimogene din cauza unui grup provocator care nu a putut fi identificat şi izolat ore în şir. Şi ne putem gândi la premeditare, amintindu-ne că recent Liviu Dragnea şi Carmen Dan voiau să ofere Jandarmeriei atribuţii de cercetare penală, dar şi pază şi protecţie pentru demnitari. Stimaţi colegi, nu este permis şi generaţiei noastre să accepte încă o mineriadă fără ca vinovaţii să plătească. Nu trebuie să mai tolerăm niciodată imaginea cetăţenilor români nevinovaţi, paşnici, loviţi peste cap cu bastoane de cauciuc. Nu aceasta este ţara pe care am ales să o construim la Revoluţia din 1989. Fiecare lovitură ilegală din 10 august a fost una peste obrazul democraţiei româneşti, iar cei vinovaţi trebuie să plătească. Carmen Dan trebuie să plece azi din fruntea Ministerului Afacerilor Interne", se arată, printre altele, în textul moţiunii. Moţiunea simplă a fost dezbătută în plenul Camerei marţi. La dezbateri, ministrul de Interne, Carmen Dan, a amintit că a prezentat public explicaţii cu privire la ceea ce s-a întâmplat pe 10 august, primele fiind date chiar a doua zi, când au fost prezentate datele preliminare referitoare la acţiunile forţelor de ordine. Ea a mai spus că a oferit toate documentele solicitate Parchetului şi le-a trimis inclusiv Comisiilor de apărare din Camera Deputaţilor şi din Senat. "Fiecare poate avea propria reprezentare a acţiunilor din acea seară. Unii au văzut o violenţă excesivă împotriva Jandarmeriei şi un atac la adresa unei instituţii fundamentale a statului. Alţii au văzut doar un miting paşnic şi o acţiune violentă a jandarmilor. Nu, pe 10 august 2018 nu a fost un miting paşnic. Dacă ar fi fost aşa, lucrurile ar fi decurs ca la toate celelalte mitinguri şi proteste pe care tot Jandarmeria Capitalei le-a gestionat în ultimii ani", a declarat Carmen Dan. Carmen Dan a adăugat că pentru tot ce înseamnă abuzuri şi încălcări ale legii, cei vinovaţi vor răspunde, aşa cum este firesc să se întâmple şi cu cei care au lovit jandarmii şi au instigat la violenţă. Ea a precizat că a depus la DIICOT "o acţiune" prin care expune evenimentele petrecute la şi a cerut Parchetului să facă toate verificările necesare. De asemenea, a menţionat Carmen Dan, Parchetul a solicitat declasificarea raportului despre cele petrecute la manifestaţie. În replică, liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan, i-a transmis ministrului de Interne că a oferit de la tribuna Parlamentului "mult tupeu, aroganţă, pizmă". "În urma discursului de astăzi v-aţi afundat tot mai mult în minciună şi veţi fi trasă la fund deopotrivă de colegii dumneavoastră de partid, pentru că puneţi întreaga responsabilitate pe umerii prefectului şi, în acelaşi timp, pe angajaţi din instituţia pe care o conduceţi, cu toate că aţi încercat să-i cumpăraţi prin promovare, prin funcţii în plus fără să-i sancţionaţi adevăraţii responsabili", a afirmat Turcan. Deputatul PSD Eugen Bejinariu a subliniat în plen că moţiunea simplă invită parlamentarii la a se substitui instanţelor de judecată şi a stabili în Parlament responsabilităţi şi vinovăţii cu privire la eventualele abateri săvârşite la protestele din 10 august. "Conţinutul moţiunii abundă de afirmaţii inexacte, de neadevăruri, de exprimări ofensatoare şi de speculaţii. (...) În timp ce Opoziţia are libertatea şi rolul de a semnala şi a amenda politic activitatea Guvernului, inclusiv prin depunerea de moţiuni, respingem cu tărie speculaţiile transformate în certitudini şi acuzaţiile formulate în necunoştinţă de cauză", a susţinut el în plen. Eugen Tomac (PMP) a spus că nu are aşteptări de la ministrul de Interne, apreciind că pentru violenţele din 10 august trebuia să demisioneze tot Guvernul. "Doamnă ministru, eu nu am mare aşteptări de la dumneavoastră şi cred că dumneavoastră trebuie să răspundeţi la întrebări foarte clare. Convingerea mea este că, după mineriada din 10 august, tot Guvernul trebuie să plece, nu numai dumneavoastră. Dacă eraţi un ministru responsabil, vă prezentaţi demisia a doua zi după ce aţi minţit", a mai spus Tomac. Deputatul UDMR Apjok Norbert a apreciat că fiecare parte implicată în evenimentele din 10 august şi în iniţierea moţiunii îşi prezintă propria realitate, prin care urmăreşte să câştige capital politic. AGERPRES/(AS - autor: Dana Piciu, editor: Florin Marin, editor online: Adrian Dădârlat)