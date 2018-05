Camera pentru tratamentul arsurilor, care ar fi contat in cazul Colectiv, expusa de SMURD la BSDA - FOTO

Șoc în showbizul autohton! Vedetele celor de la Antena 1, Răzvan și Dani, au declarat, pentru știripesurse.ro, că începând din acest an nu vor mai prezenta X Factor. Cei doi părăsesc emisiunea după 7 ani și anunță că, în toamnă, vor urma noi proiecte ”diverse, personale și profesionale”.

Au mai rămas doar câteva ore până la nunta anului 2018! Mâine, 19 mai, Meghan Markle va deveni soția Prințului Harry – fiul cel mic al Prințului Charles și al Prințesei Diana. Pentru fericitul eveniment s-au făcut pregătiri intense, iar costurile s-ar ridica la 32 de milioane de lire sterline.