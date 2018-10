Camera: Viorica Dancila - invitata pe 14 noiembrie la ''Ora prim-ministrului''

Premierul Viorica Dăncilă va fi invitată să participe, pe 14 noiembrie, în plenul Camerei Deputaţilor, la ''Ora prim-ministrului'', la solicitarea grupului liberal, a decis, miercuri, Biroul permanent al acestui for. PNL solicitase prezenţa premierului în plen în săptămâna 5 - 9 noiembrie, însă Viorica Dăncilă a transmis o scrisoare conducerii Camerei în care anunţa că în această perioadă are agenda ocupată. Premierul a precizat că în 2 noiembrie va participa la Reuniunea cvadrilaterală România - Grecia - Bulgaria - Serbia, iar apoi va efectua vizite de lucru în Sultanatul Oman şi Statul Quatar, în perioada 3 - 8 noiembrie. Dezbaterea cerută de liberali are tema "Angajamentul Guvernului Dăncilă privind respectarea recomandărilor Comisiei de la Veneţia şi ale reprezentanţilor instituţiilor UE referitoare la modificările legilor Justiţiei, ale Codului penal şi ale Codului de procedură penală". AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Gabriela Badea)