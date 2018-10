Camila Cabello, cele mai multe nominalizari la MTV Europe Music Awards 2018

Cântăreaţa Camila Cabello a primit cele mai multe nominalizări pentru MTV Europe Music Awards 2018, gală ce va avea loc pe 4 noiembrie în Bilbao. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Cabello a fost selectată, cu piesa „Havana” (ft. Young Thug), la categorii ca „Best Song” şi „Best Video”, dar şi pentru „Best US Artist”, alături de Ariana Grande şi Post Malone, care au primit câte cinci nominalizări. Interpreţii Drake, Dua Lipa şi Shawn Mendes au primit câte patru nominalizări. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); La categoria „Best Artist” au fost selectaţi: Ariana Grande, Camila Cabello, Drake, Dua Lipa şi Post Malone. Pentru „Best Video” au fost alese „no tears left to cry” - Ariana Grande, „Havana” - Camila Cabello ft. Young Thug, „This Is America” - Childish Gambino, „Freaky Friday” - Lil Dicky ft. Chris Brown şi „APES**T” - The Carters. Cât priveşte cel mai bun cântec, acesta va fi ales dintre „no tears left to cry” - Ariana Grande, „Meant To Be” - Bebe Rexha ft. Florida Georgia Line, „Havana” - Camila Cabello ft. Young Thug, „God's Plan” - Drake şi „rockstar” - Post Malone ft. 21 Savage. La categoria „Best Rock” au fost nominalizate trupele 5 Seconds Of Summer, Foo Fighters, Imagine Dragons, Muse şi U2, în timp ce pentru „Best Pop” au fost aleşi Ariana Grande, Camila Cabello, Dua Lipa, Hailee Steinfeld şi Shawn Mendes. Cel mai bun interpret hip-hop va fi Drake, Eminem, Migos, Nicki Minaj sau Travis Scott. Gala va fi transmisă live din Spania pe 4 noiembrie. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale ...