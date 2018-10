Camilla Parker a reusit sa il enerveze pe Printul Charles! Ce a facut

Camilla Parker si Printul Charles google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zilele acestea, Regina Maxima a Olandei si Regele Willem-Alexander au fost intr-o vizita oficiala de doua zile la Londra. Cei doi au fost intampinati de catre Printul Charles si Camilla Parker-Bowles. Aceasta din urma a reusit sa gafeze, din nou. Camilla Parker s-a facut de ras in timpul unei reverente. Cu toate ca va deveni regina Angliei in momentul in care Printul Charles o va urma pe mama lui la tron, aceasta inca nu stapaneste etichetele casei regale. Camilla Parker-Bowles l-a cam facut de ras pe Printul Charles in timpul vizitei. Ducesa a incercat sa faca o plecaciune desi protocolul regal nu ii cerea acest lucru. Printul Charles ar fi ramas mut de uimire cand a vazut-o pe sotia ...