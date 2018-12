Campania "Ai cumva o paturica?", in parcarea de la Carrefour Felicia. Doneaza si tu pentru a ajuta animalele neajutorate

ai cumva o paturica carrefour felicia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A unsprezecea editie a evenimentului „Ai cumva o paturica?” va avea loc sambata, 15 decembrie 2018, intre orele 14:00 - 16:00, ca de obicei, in parcarea hypermarketului Carrefour Felicia. Evenimentul este organizat anual de Argo pentru padocurile din Iasi si din jurul orasului si are ca scop strangerea de alimente, paturi, haine vechi, covoare, medicamente si produse de curatenie pentru acestea. In 2018, organizatorii spera la atingerea unui nou record in ceea ce priveste cantitatea de hrana colectata: 8 tone pentru necuvantatoarele neajutorate. Cateii si pisicile fara stapan de la padocurile din Iasi au mare nevoie de putinul ajutor pe care iubitorii de animale il po ...