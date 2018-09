Campania Curatam Constanta Noastra la start. Actiunea se va desfasura pe tot parcursul lunii octombrie

Altex - Telefoane iPhone la preturi foarte bune Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai departe...

Angela Merkel, la final - actualul guvern nu va avea o viata prea lunga O decizie de personal arata ca Merkel nu mai reuseste sa intruneasca majoritati nici macar in propriul partid. Un semn ca actualul guvern federal nu va avea o viata prea lunga.

Cristian Tudor Popescu aduce cele mai proaste stiri, pe care nu vrem sa le auzim vreodata Cristian Tudor Popescu şi-a imaginat cum ar arăta cele mai proaste ştiri pentru români, într-un articol ironic, postat pe portatul republica.ro.

Ciolos si alti sase lideri europeni au lansat un manifest pentru o noua UE: Refuzam sa fim o generatie adormita. Sa trezim Europa! Mai multi politicieni europeni, printre care si Dacian Ciolos, presedintele Miscarii Romania Impreuna, au lansat un nou proiect care isi propune sa-i mobilizeze pe cetateni impotriva populistilor care par sa castige tot mai mult teren pe batranul continent.

Ce penalitați la plata intreținerii apar in noua lege a asociațiilor de proprietari O nouă lege a asociațiilor de proprietari intră în vigoare vineri, 28 septembrie 2018. Vezi mai jos cum sunt calculate penalitățile la întârzierile de plată a întreținerii.

Intalnire de ultim moment in biroul lui Dragnea: cine participa la discuții SURSE Este ședință urgentă, joi dimineața, în biroul lui Liviu Dragnea. Acolo au ajuns ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici ...

Se schimba Codul Rutier! Veste buna pentru soferi! O inițiativă legislativă de modificare a Codului Rutier a fost depusă la Senat. Șoferii vor putea scăpa mai ușor de punctele de penalizare, în cazul în care proiectul de modificare va fi adoptat.(CITEȘTE ȘI: VREMEA SE ÎNCĂLZEȘTE VINERI. CE TEMPERATURI ANUNȚĂ METEOROLOGII) Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.95/2002 (Codul Rutier) privind circulaţia pe

SCANDAL la varful Inspecției Judiciare: Netejoru, acuzat ca a plagiat aproape toata teza de doctorat SCANDAL la vârful Inspecției Judiciare: șeful instituției, Lucian Netejoru, a plagiat aproape toată teza sa de doctorat ...

Leroy Merlin are un nou membru in Comitetul de Direcție: Andreea Mihai Andreea Mihai este noul lider marketing și E-commerce Leroy Merlin România. Leroy Merlin este actualmente numărul 2 pe piața de DYI din România și dorește să devină numărul 1. Experiența Andreei Mihai cumulată în cei 18 ani de activitate, în calitate de membru în Comiteul Executiv al unui retailer de top, viziunea sa de business