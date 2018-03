Campania electorala din Rusia, la final. Reprezentantii comunistilor s-au batut in direct, la televiziunea publica

Vladimir Putin 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Duminica, rusii isi aleg presedintele. Va fi un scrutin fara surprize, in care Vladimir Putin va fi mai degraba reconfirmat in functie. Campania electorala nu a fost insa lipsita si de momente tensionate, dar care nu l-au avut pe Vladimir Putin ca personaj principal. Dupa ce si-au epuizat argumentele, doi reprezentanti comunisti s-au luat la bataie, in direct, la postul public de televiziune. Astazi e ultima zi de campanie si ultimul cuvant l-a avut liderul de la Kremlin. Vladimir Putin se teme doar de o prezenta scazuta la urne. Ceea ce ar pune la indoiala legitimitatea lui Putin in urmatorul mandat de 6 ani. Opozitia a lansat mai multe apeluri la boicotarea scrutinului prezidential. ...