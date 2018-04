Campioana vine dupa doua victorii afara: FC Viitorul joaca la Ovidiu, una dupa alta, cu CFR Cluj si FCSB. Ce meciuri vor fi!

Ianis are momente când face diferența

FC Viitorul a realizat la Iași a doua victorie la rând în deplasare în turneul play-off al Ligii 1 și se pregătește de două meciuri acasă cu primele două clasate!FC Viitorul, campioana en-titre a Ligii 1, a ajuns la 29 de puncte în clasamentul turneului play-off, după două succese pe terenul Astrei Giurgiu și al lui Poli Iași, ambele cu 2-0. Victoriile au venit cum nu se poate mai bine înainte de disputele campioanei, de la Ovidiu, cu principalele candidate la titlul de campioană, CFR Cluj (în etapa a cincea, duminică, 15 aprilie, de la ora 20.45) și cu FCSB (în etapa a șasea, sâmbătă, 21 aprilie, de la ora 19.00).managerul tehnic al FC Viitorul, s-a declarat fericit după victoria de la Iași, adusă de golurile lui Voduț (54) și Ianis Hagi (86). „Am făcut un meci mare, contra unei echipe bune, care joacă un fotbal bun și marchează mult. Nouă ne-au dat însă mai puține goluri, doar două la Constanța. Suntem singurii din Liga 1 care, în acest sezon, până acum, i-am bătut pe ieșeni de trei ori. Sunt mulțumit de toate deciziile pe care le-am luat, atât în iarnă, cât și în săptămâna meciului de la Iași. Ganea nu se simțea 100% pregătit și am preferat să nu-l includ în lot. Și deciziile din iarnă, cu cei tineri, de a le da și mai mult credit, au fost bune. Sunt jucători foarte talentați, care merită să joace în prima ligă. La fiecare meci, toți arată de la bine în sus. Devin și lideri, și decisivi. Duc această echipă să facă performanță importantă și în play-off, contra unor echipe puternice. De luni (n.r. ieri) pregătim cele două meciuri de acasă, extrem de frumoase, de interesante și de provocatoare pentru noi, care suntem tineri. Încercăm să batem atât CFR Cluj, cât și FCSB. Felicitări tuturor copiilor, au jucat un fotbal extraordinar, au luptat. Au arătat că merită să se vorbească de ei“, a spus Hagi.La Iași, Ianis Hagi, căpitanul FC Viitorul, a făcut un nou meci remarcabil. De când a revenit în Liga 1, în această iarnă, tânărul de 19 ani a strâns patru goluri și trei pase decisive în opt meciuri. Cifre deosebite, care îl plasează pe fiul lui Gică Hagi în topul jucătorilor cu cele mai bune evoluții. Echipele din străinătate sunt cu ochii pe el, Lyon remarcându-l și la meciul amical de tineret Anglia - România. „Ianis a făcut un meci extraordinar în Anglia, contra campioanei mondiale. A arătat și atunci că e pe un drum extraordinar de bun. Își asumă, are responsabilitate, ia rolul unui decar prin ce face în jumătatea adversă. Are momente când face diferența. A început să dea și goluri. Arată bine. L-au văzut și vom vedea ce va fi. El e monitorizat zi de zi de cei de afară. Și alți jucători sunt doriți, dar nu discutăm decât după ce se termină campionatul“, a precizat Gică Hagi.FC Viitorul este pe urmele celei de-a treia clasate, CSU Craiova, sperând la treapta a treia a podiumului. „De când am început meciurile din play-off, am zi că, în primul rând, vom încerca să o ajungem pe Craiova, cu toate că, față de anul trecut, ea e mult mai puternică. Am simțit-o pe pielea noastră. E greu de învins. Joacă bine, dar vom vedea, mai sunt meciuri multe. Ne-am îndeplinit obiectivul, de a câștiga cele două deplasări (n.r. cu Astra și Poli Iași), acum avem două meciuri acasă și sperăm să facem puncte multe, adică să obținem două victorii. Suntem însă departe de lupta pentru titlu. Nu are rost să-ți faci iluzii, ca să nu ai deziluzii. Întâi, încercăm să ajungem pe trei, iar apoi vom vedea“, a mai spus „Regele”.Partida de la Iași a fost a 50-a în Liga 1 pentru doi dintre componenții campioanei României, Ionuț Vînă și Sebastian Mladen. Ambii au evoluat în primul eșalon doar în tricoul Viitorului.Managerul tehnic al FC Viitorul a remarcat din nou obiectivul primordial al structurilor sale fotbalistice, acela de a promova și a lansa jucători, un țel care a dus FC Viitorul și Academia Hagi la succes. „Ușor-ușor, ne căpătăm o identitate clară, la nivel de performanță. Noi formăm și promovăm jucători, dar facem și performanță. Investim în tineri. Avem o academie bună, iar pe 66 dintre copii îi ținem cu casă, masă și școală. Academia are buget de 1 milion de euro pe an. I-ați văzut pe jucători, dar mai sunt și alții, stau la coadă. Avem copii, pentru că am semănat și am muncit bine în ultimii opt ani. Am construit o bază sportivă extraordinară, iar condițiile sunt nemaipomenite. Copiilor nu le lipsește nimic, trebuie doar să joace fotbal. Să fie serioși și responsabili. La meciul cu Astra, în prima repriză am dat recital. O echipă tânără care a dominat incredibil o formație puternică. Ca și cu Poli Iași. Ați văzut cât talent au acești copii. În a doua repriză (n.r. la Iași), aveam trei jucători de 1999 în echipă. Și căpitanul e de 1998, și Ciobanu, și Ghiță, și Casap, care a intrat pe parcurs. Copii! Cu ei mă duc înainte, au în mine un sprijin. Cine vrea să facă performanță, să se sacrifice, cine iubește fotbalul acela are în mine un prieten“, a punctat Gică Hagi.