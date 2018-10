Campionatul National de karate traditional pentru copii, la Sala Polivalenta din Iasi - FOTO, LIVE VIDEO

campionat karate copii iasi 6 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Timp de trei zile, municipiul Iasi va fi din nou capitala karateului traditional romanesc. Cel mai important eveniment sportiv al anului in Iasi, ca numar de participanti, a debutat la Sala Polivalenta. In organizarea CS Olympic Iasi, cu sprijinul Primariei Muncipiului Iasi, au debutat finalele Campionatului National de karate traditional, pentru copii. La startul competitiei sunt inscrisi 445 de copii, de la 39 de cluburi din Romania. URMARITI AICI TRANSMISIUNEA LIVE A EVENIMENTULUI Program Sambata, 20 octombrie ora 9:00 - 13:00 - competitie Sala Polivalenta ora 13:00 - 15:00 - pauza ora 15:00 - 20:00 - competitie Sala Polivalenta Duminica, 21 octombrie ora 9:00 - 14:00 - finale or ...