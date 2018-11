Campionatul National de Off Road revine la Iasi prin Cupa ”Tester Grup 25 de Ani”, organizata de ADVENTURE 4X4 IASI - FOTO

Tester Grup 25 de Ani 6 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intre 8-11 noiembrie, competitia sportiva va fi completata de un eveniment de aventura si off road deschis publicului larg, pe platoul Paun, comuna Barnova. Off Road-ul este un sport 4x4 de o spectaculozitate extraordinara, ce angreneaza atat agilitatea soferului, cunostintele despre masini, dar mai ales iubirea pentru natura si aventura. La Iasi, un club de pasionati ai ”baletului pe 4 roti” – Clubul Adventure 4x4 Iasi, a strans intreaga comunitate in jurul acestui sport si a readus la Iasi etapa de campionat ce se va numi in acest an ”Tester Grup 25 de Ani”. Concursul cuprinde doua zile de traseu TROPHY, ce acopera cele mai abrupte pante si rapele padurilor di ...