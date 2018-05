Cancerul cervical, unul din cele mai periculoase tipuri de cancer. Șase simptome importante

ShareTweet Cancerul cervical reprezintă unul dintre cele mai periculoase tipuri de cancer din cauza ratei de mortalitate ridicată a celor care suferă de această boală. Conform Asociației Americane de Cancer (American Cancer Association), se estimează că aproximativ 4.120 femei vor muri de cancer cervical doar în acest an. În prezent, specialiștii încearcă să descopere noi metode de diagnosticare și fac progrese în ceea ce privește descoperirea cauzelor posibile ale acestei boli, precum și identificarea simptomelor sale. Datorită acestor progrese, femeile au la dispoziție mai multe modalități de a-și monitoriza starea de sănătate, astfel încât să apeleze la ajutorul unui medic la timp. Așadar, dacă aceste metode de autoevaluare devin cunoscute, numărul pacientelor care mor de cancer cervical va scădea. Cancerul cervical se dezvoltă, în general, la femeile cu vârsta înaintată. Cu toate acestea, este util să cunoaștem simptomele acestei boli la orice vârstă, astfel încât să ne protejăm sănătatea. 6 simptome provocate de cancerul cervical 1. Negii Cauza apariției negilor este virusul papilloma uman. Aceștia pot apărea în regiunea vaginală și reprezintă una dintre principalele cauze ale cancerului cervical. Deși virusul papilloma uman nu va cauza în mod obligatoriu cancer cervical, șansele să dezvolți această boală crește considerabil dacă acest virus este prezent în organismul tău. Dacă îți apar negi pe orice regiune a corpului, nu ezita să consulți un medic. 2. Scurgerile anormale Unul dintre primele efecte ale cancerului cervical este distrugerea pereților uterini. Drept consecință, deșeurile vor începe să fie eliminate prin vagin. Secrețiile vaginale normale ale oricărei femei variază în funcție de aspect și miros. Acestea depind de etapa ciclului menstrual în care ne aflăm, dar fiecare dintre noi poate face diferența între o secreție vaginală normală și una anormală. În cazul în care observi orice schimbări ale secrețiilor tale vaginale, te sfătuim să consulți un specialist. Acest simptom îți transmite că există o neregulă în organismul tău. 3. Durerea neobișnuită și sângerările Așa cum am menționat mai sus, cancerul cervical distruge pereții uterini. Dacă boala devine foarte agresivă, pacienta va experimenta dureri intenseîn regiunea uterină. Mai mult, sfâșierea uterului poate cauza sângerări, sângele putând pătrunde în vezica urinară sau rect. În cele din urmă, acesta va fi eliminat prin urină sau prin materiile fecale. 4. Anemia Din cauza simptomelor menționate anterior, una dintre cele mai frecvente complicații ale cancerului cervical este anemia. Oboseala și tahicardia vor însoți acest simptom, putând surveni chiar și dacă nu te suprasoliciți. De pildă, dacă simți că inima începe să îți bate foarte repede atunci când urci pe scările de la bloc, este posibil să ai o deficiență de fier. 5. Tulburările de urinare Când uterul se inflamează, acesta exercită presiune asupra organelor din jurul său (rinichii și vezica urinară). Aceste trei organe fiind necesare pentru eliminarea urinei, obstrucția lor îngreunează urinarea. Pe lângă durere, pacientele vor avea permanent senzația că trebuie săurineze deoarece vezica urinară nu va fi niciodată complet golită. Dacă experimentezi acest simptom, este cazul să soliciți opinia unui medic. Nu uita, sistemul excretor este esențial pentru sănătate. Dacă deșeurile rămân blocate în organism, acestea pătrund în sânge și sunt distribuite în restul corpului. 6. Pierderea în greutate Dacă începi să pierzi în greutate deși nu ți-ai schimbat obiceiurile alimentare sau stilul de viață, este esențial să te întrebi de ce se întâmplă asta. Vrem să fim slabe, dar kilogramele în plus nu au cum să dispară fără motiv. Cancerul cervical provoacă, de obicei, pierderea poftei de mâncare.Așadar, acest semnal de alarmă nu trebuie sub nicio formă trecut cu vederea. Cele șase simptome prezentate mai sus pot fi cauzate de cancerul cervical, drept pentru care este important să mergem la medic dacă le observăm. Multe dintre ele pot fi, de asemenea, consecința unor boli mai puțin grave, care trebuie totuși tratate. Nu trebuie să îți fie frică. Când vine vorba de sănătatea noastră, timpul poate fi un aliat de nădejde. Cu cât reușești să surprinzi o boală mai repede, cu atât îți vor crește șansele să te vindeci. Sursa – dozadesanatate.ro ShareTweet