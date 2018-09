Cand incepe Rabla pentru electrocasnice. Cele mai noi detalii de la ministrul Mediului

Tunisian, batut de 3 romance in Italia! Ce a incercat barbatul sa-i faca uneia dintre ele Un imigrant tunisian a fost bătut de trei românce după ce acesta a intrat în toaleta unui bar din localitatea italiană Civitanova, unde ar fi încercat să o sărute pe una dintre ele, informează presa italiană. Poliția italiană a primit vineri dimineață un apel pentru a interveni în cazul altercației izbucnit într-un bar din centrul […] The post Tunisian, bătut de 3 românce în Italia! Ce a încercat bărbatul să-i facă uneia dintre ele appeared first on Cancan.ro.

Meteorologii au facut anunțul: cod galben de furtuna pentru mai multe județe din țara Meteorologii au emis, pentru următoarea oră, un cod galben de furtuni pentru localități din mai multe județe din țară, informează ANM. Vor fi semnalate atât intensificări ale vântului, cât și averse și grindină. Citește și: Prognoza meteo pentru weekendul 14 – 16 septembrie 2018. Vremea la mare Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă, cod […]

Gabriela Cristea, surpriza emoționanta de ziua de naștere a soțului ei, Tavi Clonda Gabriela Cristea și Tavi Clonda au o poveste de dragoste cum rar ți-e dat să întâlnești în lume. După mai multe probleme și traume trăite în trecut, cei doi soți trăiesc în prezent cea mai frumoasă perioadă din viața lor. Iar astăzi e motiv de bucurie în familia lor: cântărețul împlinește o frumoasă vârstă, iar […]

Alerta METEO: Cod galben de furtuna pentru mai multe judete din tara Meteorologii au emis, pentru următoarea oră, un cod galben de furtuni pentru localităţi din mai multe judeţe din ţară, informează ANM. Vor fi semnalate atât intensificări ale vântului, cât şi averse şi grindină.

Trei romance in Italia au BATUT un tunisian, dupa ce acesta a incercat sa o sarute pe una dintre ele Un imigrant tunisian a fost bătut de trei românce după ce acesta a intrat în toaleta unui bar din localitatea italiană Civitanova, unde ar fi încercat să o sărute pe una dintre ele, informează presa italiană.

Seful PN, indemn pentru filialele locale: Hai sa nu mai cautam pe la alte partide candidati de primar/ Orban: Va prezint si o noua escrocherie pe care o pune la cale PSD Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sâmbătă, la o reuniune de partid la Râmnicu Vâlcea, că filialele partidului nu trebuie să mai caute în alte formaţiuni candidaţi pentru alegerile locale şi i-a îndemnat pe colegii săi de partid să coboare din „turnurile de fildeş” către oameni.

Cristina Neagu si alti sportivi de la CSM Bucuresti, alaturi de Szabo si Johansson, au luat parte la World Cleanup Day Directorul general al CSM Bucureşti, Gabriela Szabo, antrenorul echipei feminine de handbal, Magnus Johansson, handbalista Cristina Neagu şi alţi sportivi ai clubului din Capitală au strâns gunoaiele din Delta Văcăreşti, luând parte la World Cleanup Day, prin campania ”Let’s do it România”, scrie ne ...

EXPLOZIE in PSD - Se strange lațul in jurul lui Dragnea: Inca cinci lideri GREI ai partidului se alatura disidenților Tot mai mulți social-democrați vor ca Liviu Dragnea să plece din fruntea partidului. În acest sens, disidenții au pregătit și o solicitare scrisă care ar fi semnată de peste 20 de organizații ale partidului. Deși planul inițial era de a o depune, vineri, la partid, contestatarii lui Dragnea s-au răz ...

#CentenarulMariiUniri Ministrul Apararii, Custodele Coroanei - Margareta, Principele Radu, la manifestarile dedicate Crucii de pe Caraiman Ministrul Apărării, Mihai Fifor, şeful Statului Major al Apărării, Nicolae Ciucă, Custodele Coroanei române, Margareta, şi Principele Radu s-au numărat printre cei care au participat, sâmbătă, la manifestările organizate la împlinirea a 90 de ani de la inaugurarea Crucii Eroilor Neamului de pe Vârfu ...