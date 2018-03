Cand nevasta te da de gol

Nevasta unui detinut in audienta la directorul penitenciarului:

– Domnule director, am venit aici sa va rog sa-i dati barbatului meu o munca mai usoara.

– Dar, doamna, barbatul dv. lipeste etichete pe sticle, deci nu vad in asta un lucru greu.

– Nenorocitul, mie mi-a zis ca sapa un tunel…

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.