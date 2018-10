Cand nu se fac nunti in 2019. Zilele interzise de Biserica

nunta biserica

Cei care planuiesc sa faca nunta la anul, trebuie sa stie in ce zile nu este permis sa faca acest lucru.

Cand nu se fac nunTi In 2019

Potrivit calendarului ortodox 2019, nu se fac nunTi:

- in toate zilele de post si in posturile de peste an

- in ajunul si in zilele Praznicelor Imparatesti (1 - 2 februarie, 5 - 6 si 15 - 17 iunie, 15 august, 13 - 14 septembrie)

- de luni dupa Lasatul Secului de carne pentru Postul Sf. Pasti pana la Duminica Sfantului Apostol Toma (4 martie - 5 mai )

- in Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel ( 22 - 28 iunie)

- in Postul Adormirii Maicii Domnului (31 iulie - 14 august)

- in Postul Nasterii Domnului (15 noiembrie - 24 decembrie)

- in perioada de la Craciun pana la Boboteaza (25 decembrie - 6 ianuarie)

