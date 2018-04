Desi sarbatoarea de anul acesta inca nu a trecut, multi crestini se intreaba deja cand pica Pastele in 2019. Crestin-ortodocsii si crestin greco-catolicii se pregatesc sa celebreze duminica Pastele, dupa ce romano-catolicii si protestantii au sarbatorit Invierea lui Christos duminica trecuta.

Daca te intrebai cand pica Pastele in 2019, noi avem raspunsul! Anul viitor, cel ortodox se sarbatoreste pe 28 aprilie, iar cel romano-catolic cu o sapamana mai devreme, pe 21 aprilie.

Cum se calculeaza cand pica Pastele

Pastele este o sarbatoare a carei data este variabila si in jurul careia sunt fixate alte sarbatori, precum Rusaliile. Regula dupa care se calculeaza ziua exacta a fost stabilita la Sinodul Ecumenic de la Niceea, in anul 325 e.n. Pastele Ortodox este sarbatorit, in fiecare an, in duminica imediat urmatoare lunii pline de dupa echinoctiul de primavara.

Daca aceasta duminica se suprapune Pastelor iudeilor (14 Nisan – a saptea luna a anului ecleziastic si prima luna a anului civil in calendarul ebraic), sarbatoarea va fi mutata in duminica urmatoare.

Pastile crestine au o durata de 40 de zile, cuprinse intre sarbatoarea Invierii Domnului (prima duminica de Pasti) si sarbatoarea Inaltarii Domnului, care se celebreaza la 40 de zile de la Inviere, intr-o zi de joi. Primele 3 din cele 40 de zile pascale sunt zile de mare sarbatoare, potrivit wikipedia.org.

In ce ani va pica in luna mai

Iata cand pica Pastele in anii urmatori:

2020 – 19 aprilie

2021 – 2 mai

2022 – 24 aprilie

2023 – 16 aprilie

2024 – 5 mai

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.