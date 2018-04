Cand pica Rusaliile in 2018. Romanii ar putea avea o vacanta de noua zile

Ziua de Rusalii in calendarul ortodox pica duminica, 27 mai, iar luni, 28 mai, este liber legal.

In aceeasi saptamana, vineri, romanii au din nou liber pentru ziua de 1 iunie.

Romanii ar putea avea o vacanta de noua zile, daca autoritatile vor aproba acest lucru.

Sarbatoarea de Rusalii in calendarul ortodox este cunoscuta si sub denumirea de Pogorarea Sfantului Duh si este extrem de importanta pentru toti crestinii.

Lunea de Rusalii in calendarul ortodox este zi nelucratoare in Romania, Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Estonia, Franta, Germania, Grecia, Islanda, Luxemburg, Tarile de Jos, in unele cantoane din Elvetia, in Madagascar, Norvegia, Portugalia, Senegal, Ungaria si Togo.

Romanii plecati peste hotare s-au intors de Paste in tara. ”In Germania iti lipseste asa ceva”

Cei care petrec Pastele la pensiuni sau hoteluri au avut parte numai de bunatati pregatite special pentru aceasta zi de sarbatoare. Iar cei care au vrut sa mai schimbe putin traditia au ales sa se adune in jurul gratarelor incinse.

Prin traditie, masa de sarbatoare este cu adevarat festiva cand reuneste familia: romanii plecati in strainatate au revenit acasa, si au fost primiti cu dragoste si bucate alese, la praznic. De pilda, in Mijlocenii Bargaului din Bistrita, mesele incarcate sunt insufletite de cei ce se strang in jurul lor, ca sa isi ureze Hristos a Inviat!

Georgeta este plecata de 14 ani in Germania. Locuieste in Offenburg impreuna cu sotul ei, neamt, insa face tot posibilul ca de sarbatori sa fie acasa pentru ca, spune ea, aici simte cu adevarat spiritul sarbatorilor.

„Pastele acasa e ceva foarte fain, ceva in Germania nu o sa gasesti asa ceva, prietenia dintre oameni, copiii cum merg la oua, ceva de nedescris, in Germania iti lipseste asa ceva, nu o sa vezi veci”, spune ea.

In Marginimea Sibiului peisajele de vis le asigura oaspetilor plimbari indelungi, dupa mancaruri alese, arata stirileprotv.ro.

La Iasi, multi au iesit la gratar. Au incins focurile si au perpelit pe indelete carnuri alese, asezonate cu vin rosu, drob sau pasca, aduse la pachet. Asa ca bogatia de gusturi e intregita de bucuria de a fi la iarba verde.

