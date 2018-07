Cand poti vedea cea mai lunga eclipsa a secolului! Iata cele mai noi informatii 

eclipsa lunara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In noaptea de 27 spre 28 iulie va avea loc cea mai lunga eclipsa totala de Luna a secolului 21, eveniment asteptat cu nerabdare de pasionatii de astronomie si de fotografi. Aceasta eclipsa coincide cu apogeul lunar, momentul cand astrul este mai departe ca oricand de Pamant. Evenimentul va dura o ora si 43 de minute. In timpul eclipsei, Luna va prinde o nuanta rosiatica, de unde si denumirea de Luna Sangerie. Oamenii din toata lumea, cu exceptia celor din America de Nord, vor putea admira cel putin o eclipsa partiala. Luna va ramane in umbra totala timp de 43 de minute. „Totalitatea este momentul in care Luna trece prin cea mai intunecata parte a umbrei Pamantului”, a explicat doctorul Jacki ...