Cand scapam de vremea rea. Anuntul meteorologilor amana vestile bune

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Circulatia pe drumurile din noua judete, dar si in Capitala ar putea fi afectata de precipitatii mixte si local de polei, anunta Politia. De asemenea, sambata dimineata, mai sunt inchise doua drumuri judetene din Olt si din Vaslui, iar 13 trenuri aunt anulate. "Semnalam ca pentru municipiul Bucuresti si pentru judete precum Dolj, Olt, Prahova, Giurgiu, Teleorman, Ilfov, Calarasi, Caras-Severin, Constanta, Administratia Nationala de Meteorologie emis in aceasta dimineata atentionari nowcasting privind fenomene meteo periculoase (precipitatii mixte, local polei), valabile pana in jurul orei 09.00", anunta Centrul Infotrafic. Totodata, precizeaza ca nu sunt drumuri nationale sau autostrazi cu circula ...