Cand se intorc elevii la scoala dupa vacanta de Paste: Calendar BAC si EVALUARE NATIONALA 2018

Vacanta de Paste este programata in perioada 31 martie si 10 aprilie, elevii intorcandu-se la scoala miercuri, 11 aprilie. Vacanta de vara va incepe in 16 iunie si se va incheia pe 9 septembrie 2018. Pentru clasele terminale de la liceu, anul scolar se va incheia pe data de 25 mai 2018, iar elevii care vor absolvi clasa a VIII-a vor termina cursurile in data de 8 iunie 2018.

Citeşte şi: ALERTĂ - Accident ÎNFIORĂTOR pe Şoseaua de Centură a Capitalei: O maşină a luat FOC, după impact. Un bărbat a MURIT

CALENDAR PROBE SCRISE LA BACALAUREAT 2018:

25 iunie - probă scrisă la Limba si literatura română - (proba Ea)

26 iunie - proba scrisă la Limba si literatura maternă - (proba Eb)

27 iunie - proba obligatorie a profilului (proba Ec)

28 iunie - proba la alegere a profilului şi specializării (proba Ed)

Afişarea primelor rezultate la Bacalaureat 2018, pentru probele scrise, se va face pe 4 iulie (până la ora 12:00). În aceeaşi zi, candidaţii nemulţumiţi de notele obţinute pot depune contestaţii (orele 12:00 - 16:00).

Între 5 şi 8 iulie vor fi soluţionate contestaţiile, în timp ce rezultatele finale la Bac 2018 este sunt anunţate pe 9 iulie.

Citeşte şi: Prognoza de ULTIM MOMENT: Cum va fi vremea DUPĂ Paşte. Când se RĂCEŞTE şi unde PLOUĂ săptămâna viitoare

CALENDAR PROBE SCRISE LA BACALAUREAT 2018, A DOUA SESIUNE:

20 august - probă scrisă la Limba si literatura română - (proba Ea)

21 august - proba scrisă la Limba si literatura maternă - (proba Eb)

22 august - proba obligatorie a profilului (proba Ec)

23 august - proba la alegere a profilului şi specializării (proba Ed)

Probele orale în a doua sesiune de Bac. Probele orale încep pe 23 de august în a doua sesiune de Bac şi se încheie 8 zile mai târziu, pe 31 august.

Citeşte şi: Ipoteză ŞOCANTĂ a astronomilor: Galaxia noastră îşi va MĂRI dimensiunile. Cu ce galaxie ar putea FUZIONA Calea Lactee

Ministerul Educației Naționale a aprobat calendarul de desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018. Potrivit documentului, prima probă scrisă din cadrul Evaluării Naţionale 2018 (limba şi literatura română) va avea loc în data de 11 iunie 2018. Următoarea probă scrisă (matematică) se va desfășura în data de 13 iunie, iar ultima (limba şi literatura maternă) va fi organizată în 14 iunie.

Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 19 iunie (până la ora 12:00).

În aceeași zi, intervalul orar 14:00 - 19:00 este rezervat depunerii contestațiilor. Acestea vor fi soluționate în perioada 20 - 22 iunie.

Examenul de Evaluare Naţională 2018 se va încheia sâmbătă, 23 iunie, cu afișarea rezultatelor finale.

Înscrierea absolvenților clasei a VIII-a în vederea participării la Evaluarea Naţională se face în perioada 4 - 8 iunie 2018.

Conform ordinului de ministru privind structura anului școlar 2017 - 2018, cursurile pentru clasa a VIII-a se vor finaliza vineri, 8 iunie 2018.

Citeşte şi: A început Săptămâna Luminată: Ce este INTERZIS să faci în aceste zile

STRUCTURĂ AN ȘCOLAR 2018-2019. VACANȚE mai mari pentru elevi

Începerea școlii: pe 10 septembrie 2018. Închiderea școlilor: pe 15 iunie 2019

Semestrul I: 10 septembrie 2018-1 februarie 2019

Semestrul al ÎI-lea: 11 februarie 2019-14 iunie 2019

Vacanță de iarnă: 22 decembrie 2018-13 ianuarie 2019

Vacanță intersemetriala: 2 februarie 2019-10 februarie 2019

Vacanță de primăvară: 20 aprilie 2019-5 mai 2019