Cand va avea loc cea dintai premiera din noua stagiune a Teatrului National Iasi

Actorii Teatrului National Iasi se pregatesc pentru cea dintai premiera a stagiunii. Tanara regizoare Mihaela Panainte monteaza in in Sala Teatru la Cub spectacolul "Tinuturile Joase", adaptare dupa Herta Muller. Din distributie fac parte Cosmin Maxim, Petronela Grigorescu, Ionut Cornila, Horia Verives, Andrei Grigore Sava, Radu Homicean si Andreea Boboc. Premiera va avea loc pe 13 octombrie si va fi reluata in urmatoarea zi. Teatrul National Iasi deruleaza acest spectacol in parteneriat cu Centrul Cultural German.