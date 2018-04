Cand va avea loc intalnirea secolului dintre Donald Trump si Kim Jong Un

Donald Trump a acceptat s l nt lneasc pe liderul nord coreean Kim Jong google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Casa Alba a facut un nou anunt privind intalnirea mult asteptata dintre Donald Trump si Kim Jong Un. Intrunirea istorica intre presedintele american si dictatorul nord-coreean urmeaza sa aiba loc in luna mai, dar nu sunt cunoscute inca detalii practice despre locul sau formatul exact al acesteia. Premierul japonez Shinzo Abe urmeaza sa efectueze o vizita in SUA in perioada 17-18 aprilie, ocazie cu care va fi primit de presedintele american Donald Trump la resedinta sa privata din Mar-a-Lago (Florida), in cadrul pregatirilor pentru summitul SUA-Coreea de Nord, a informat Casa Alba luni, potrivit France Presse. "Cei doi oficiali vor aborda ca ...