Cand va lansa HBO sezonul final al serialului „Urzeala Tronurilor”

HBO va lansa sezonul final al serialului „Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones” în prima jumătate a lui 2019, iar anul viitor va începe şi producţia pentru un prequel, a anunţat miercuri un reprezentant al reţelei, potrivit Reuters.

Casey Bloys, preşedinte al HBO, a făcut anunţul la un eveniment al Television Critics Association, fără a da detalii despre cel de-al optulea şi ultim sezon al show-lui, scrie News.ro.

Serialul premiat cu Emmy este cel mai de succes program al HBO, cu circa 30 de milioane de telespectatori în Statele Unite şi fani în întreaga lume.

HBO; unitate a AT&T Inc, caut în prezent regizorul şi distribuţia pentru un prequel al „Game of Thrones”, a mai spus Bloys, care a adăugat că speră ca episodul pilot al acestuia să fie filmat anul viitor.

Reţeaua a anunţat în luna iunie că a comandat acest episod pilot şi că va continua cu un nou serial, dacă pilotul va acea succes.

Acţiunea prequel-ului, care încă nu a primit un nume, are loc cu mii de ani înainte de cea din „Game of Thrones”. El a fost creat de scenarista britanică Jame Goldman împreună cu scriitorul George R.R. Martin a cărui serie de romane „A Song of Ice and Fire” stă la baza serialului GOT.