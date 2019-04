Cand vor fi acordate eco-voucherele pentru masini vechi? Beneficiarii, la un pas de a intra in posesia tichetelor

Eco voucher google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primaria Municipiului Bucuresti anunta ca va semna in curand contractul cu operatorul economic care a castigat licitatia privind tiparirea eco-voucherelor aferente „Programului de stimulare a eliminarii din traficul bucurestean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare”, contratul aflandu-se pe circuitul de avizare al institutiei. Dupa semnarea acestui contract, Primaria Capitalei va publica pe site-ul propriu www.pmb.ro, sectiunea „Eco-voucher in schimbul unui autovehicul uzat", lista beneficiarilor si va lansa comanda pentru tiparirea carnetelor cu eco-vouchere catre prestator. Acestea vor ajunge in posesia beneficiarilor in termen de 15 zile lucratoare de la data transm ...