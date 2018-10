Candidatul de extrema dreapta Jair Bolsonaro a castigat alegerile prezidentiale din Brazilia

Un avion cu pasageri s-a prabusit imediat dupa decolare. Unde a avut loc nefericitul eveniment aviatic Un avion de pasageri operat de compania indoneziană low-cost Lion Air s-a prăbuşit la câteva minute după decolarea de pe aeroportul internaţional din Jakarta cu destinaţia Pangkal Pinang, a declarat luni un oficial al serviciilor de salvare, relatează dpa şi Reuters, preluate de Agerpres. &nb ...

Un avion de pasageri al companiei indoneziene Lion Air s-a prabusit la cateva minute dupa decolare Un avion de pasageri operat de compania indoneziană low-cost Lion Air s-a prăbuşit la câteva minute după decolarea de pe aeroportul internaţional din Jakarta cu destinaţia Pangkal Pinang, a declarat luni un oficial al serviciilor de salvare, relatează dpa şi Reuters. Avionul a dispărut în apropie ...

Un avion al companiei Lion Air s-a prabusit la scurt timp dupa ce a decolat din Jakarta Un avion Boeing 737 al companiei aeriene Lion Air s-a prăbuşit la scurt timp după ce a decolat din capitala indoneziană Jakarta, au informat duminică oficialii indonezieni, relateză site-ul postului BBC.

BOMBA! Un politist iesean implicat pana in gat intr-un dosar de coruptie a fost achitat din lipsa de probe! Filmari incendiare cu sefa de la Evidenta Populatiei! @ Politistul a fost acuzat ca a acceptat sa-i fie platite ratele dintr-un credit bancar de catre o persoana care a denun...

Oamenii sunt disperati! Este revoltator ce se intampla in azilul lui Viorel Blajut! Dejectii si miros de fecale intr-o zona rezidentiala a Iasului! FOTO @ Serviciile oferite de firmele controlate de Viorel Blajut intrec orice limita a imaginatiei atunci cand vine vorba de ...

Doliu in Fortele Navale. Detalii noi despre soferul suspectat ca l-ar fi accidentat mortal pe militarul de pe Fregata Regele Ferdinand Şoferul bănuit că ar fi produs teribiulul accident de duminică dimineaţa de pe şoseaua Mangaliei din Constanţa, s-a prezentat ieri după amiază, în jurul orei 15.30 la Serviciul Rutier al Judeţului Constanţa pentru a da declaraţii. Acesta a spus anchetatorilor că, în momentul produceri ...

Ministrul Finantelor: Incepand de anul viitor se va merge pe cresterea prevazuta in Legea salarizarii Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a dat asigurări că în sistemul bugetar se va aplica începând de anul viitor creşterea de 25% prevăzută în Legea salarizării, infirmând, totodată, o îngheţare a salariilor conform documentului transmis Comisiei Europene. "A fost o discuţie la nivelul Guvern ...

Povestea circului bucureștean Ca și teatrul, circul este o formă de artă care a bucurat omenirea încă din antichitate. În București, a evoluat de la numere pline de cruzime cu animale care se sfârtecau între ele sau erau puse să se lupte cu diverși acrobați, la formele mai umane de astăzi, când circul cu animale sălbatice este chiar interzis. […] The post Povestea circului bucureștean appeared first on Cancan.ro.

Maria Constantin și-a asumat noul iubit! E un cunoscut fotbalist Maria Constantin a trecut peste divorțul răsunător de Marcel Toader și se simte pregătită pentru o nouă poveste de dragoste. N-o spunem noi, ci imaginile pe care CANCAN.RO, site-ul nr 1 din România, le-a realizat duminică seara, iar protagoniștii sunt Maria Constantin și noul ei iubit, Dacian Varga. Citește și: Maria Constantin, luată la palme […] The post Maria Constantin și-a asumat noul iubit! E un cunoscut fotbalist appeared first on Cancan.ro.