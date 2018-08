Canicula a lovit Europa! Peste 35 de grade celsius la umbra! 

Canicula 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); E arsita peste tot, in Europa. Temperaturile depasesc 35 de grade celsius la umbra si din ce in ce mai multe tari declara alerte meteorologice. Ministerul roman de Externe ii atentioneaza pe cei care vor calatori in Spania, Portugalia, Franta sau Italia, ca intra in vigoare coduri rosii de canicula. In 18 orase din Italia, inclusiv la Roma, e nivelul 3 de alerta, cel mai ridicat. Soarele nemilos urcase mercurul termometrelor din Capitala la 36 de grade la ora 11.00. Va fi si mai grav joi - si tot asa, cel putin pana la sfarsitul saptamanii. Alerta de canicula si in 14 provincii din Spania. Temperaturi de peste 39 de grade Celsius fac aerul de nerespirat. Veste proasta pentru letoni: s-a epuizat stocul de ...