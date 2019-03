Cannabisul ar putea fi legalizat in scop medicinal. Teodorovici - De ce sa nu analizam daca practica europeana e de luat in calcul?

Eugen Teodorovici a declarat, miercuri, la Parlament, referitor la posibilitatea legalizării cannabisului în scop medicinal, că este de analizat dacă practica europeană este de luat în calcul.

"Poate si in România se va ajunge la o dezbatere pe acest subiect, cu argumente de o parte si de alta, si se va lua o decizie. Daca in vestul Europei sunt multe exemple de legalizare, de ce sa nu analizezi daca practica europeana e de luat in calcul?", a spus ministrul Finantelor.