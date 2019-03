Cannes 2019 - Nadine Labaki va prezida juriul sectiunii Un Certain Regard

Cineasta libaneză Nadine Labaki, regizoarea lungmetrajului "Capernaum", recompensat cu Premiul Juriului la Festivalul de la Cannes 2018 şi nominalizat la Globul de Aur şi la premiul Oscar pentru cel mai bun film străin, va prezida juriul secţiunii Un Certain Regard la cea de-a 72-a ediţie a evenimentului de pe Croazetă, au anunţat luni organizatorii, citaţi de AFP, scrie Agerpres.

Cu ajutorul celor trei lungmetraje pe care le-a regizat, Nadine Labaki a dobândit deja recunoaşterea internaţională, de pe covorul roşu de la Cannes şi până la gala Oscar din acest an. Actriţă, regizoare şi scenaristă, ea şi-a prezentat toate filmele la Festivalul de la Cannes."Îmi amintesc de timpurile în care veneam la Cannes ca studentă la cinematografie, avidă să descopăr cel mai prestigios festival din lume", a declarat artista libaneză. "În epocă, acea lume îmi părea inaccesibilă. Îmi amintesc trezitul matinal şi cozile interminabile pentru a putea obţine un bilet. Au trecut 15 ani de atunci, e ca şi cum s-ar fi întâmplat ieri, completam cu angoasă şi speranţă fişa de admitere în secţiunea Cinefondation a Festivalului de la Cannes. Astăzi, iată-mă preşedinta juriului Un Certain Regard: viaţa îţi oferă uneori mai mult decât ai visat. Aştept cu nerăbdare să descopăr filmele din selecţie. Abia aştept să dezbat, să schimb impresii, să fiu zguduită, să găsesc inspiraţie atunci când voi descoperi munca altor artişti", a adăugat cineasta libaneză.

După studii în domeniul audiovizualului la Universitatea din Beirut, Nadine Labaki a regizat reclame şi videoclipuri muzicale, multe dintre acestea fiind premiate. În 2004, a participat la programul de rezidenţă din secţiunea Cinefondation a Festivalului de la Cannes pentru a scrie şi a dezvolta "Caramel", primul ei lungmetraj, pe care l-a filmat doi ani mai târziu şi care a fost proiectat în secţiunea Quinzaine des Realisateurs în 2007. Distribuită în lumea întreagă, această odă cu umor voios şi impertinent dedicată solidarităţii feminine a devenit cel mai mare succes al cinematografiei libaneze în străinătate. Nadine Labaki a continuat să exploreze tematici asociate condiţiei femeii şi tensiunilor religioase în filmul "Et maintenant on va ou?", o fabulă îndrăzneaţă şi universală despre toleranţă, prezentat în secţiunea Un Certain Regard în 2011.



În 2018, Nadine Labaki a fost selectată în Competiţia festivalului cu puternicul şi emoţionantul lungmetraj "Capernaum". Acel manifest amar despre copilărie distrusă, refugiaţi şi defectele unei societăţi care îşi reneagă umanitatea a bulversat publicul de pe Croazetă. Nadine Labaki a câştigat Premiul Juriului, prezidat de Cate Blanchett, şi a rostit pe scenă, alături de tânărul actor din filmul ei, Zain Al Rafeea, refugiat sirian, un discurs care a rămas în memoria cinefililor din lumea întreagă. Nominalizat la Globul de Aur şi la Oscarul pentru cel mai bun film străin, "Capernaum" a făcut din regizoarea libaneză prima femeie provenind din lumea arabă care a fost nominalizată la aceste categorii.



În 2018, juriul secţiunii Un Certain Regard a fost prezidat de actorul Benicio Del Toro.



Secţiunea Un Certain Regard va debuta în acest an pe 15 mai, cu primele proiecţii şi o prezentare a membrilor juriului, la o zi după deschiderea oficială a celei de-a 72-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes (14-25 mai). Palmaresul secţiunii Un Certain Regard va fi anunţat pe 24 mai.