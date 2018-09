Canotaj: Lipa (FRC) - Concurenta va fi acerba la Mondiale, sper sa ne batem la medalii cu cat mai multe echipaje

Preşedinta Federaţiei Române de Canotaj (FRC), Elisabeta Lipă, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, că la Campionatele Mondiale de la Plovdiv (9-16 septembrie) concurenţa va fi acerbă în comparaţie cu Europenele, dar cu toate acestea speră ca un număr mare de echipaje să se lupte pentru medalii. "Noi aliniem la aceste Mondiale nouă echipaje, patru la băieţi şi cinci la fete. Nu cu toate echipajele avem pretenţii la medalii. Avem de la echipajele consacrate, care au demonstrat până acum că sunt în stare să se lupte pentru cea mai strălucitoare medalie. De la echipajele cu experienţă mai puţină vreau să acceadă în primul rând în finale. Pentru că asta ne-ar da speranţe pentru calificarea la Jocurile Olimpice din 2020 a cât mai multor echipaje. Nu ne-am propus ca obiectiv să ne întoarcem cu 7 medalii de la Mondiale, aşa cum ne-am întors de la Europene. Aici deja vorbim de o competiţie unde vor lua parte toate puterile canotajului. Ne vom bate cu ţări consacrate, precum Noua Zeelandă, Canada, Statele Unite, Australia, iar pe lângă acestea sunt şi cele din Europa, ca Anglia, Italia, Franţa, Olanda şi aşa mai departe. Concurenţa este acerbă, dar sper ca norocul să fie de partea noastră şi să ne batem la medalii cu cât mai multe echipaje. Este greu, la Mondiale se câştigă medaliile la sutimi de secundă. Contează şi forma din ziua respectivă, pregătirea, recuperarea... sunt mulţi factori de care depind rezultatele. Dar eu am încredere că lucrurile vor sta bine pentru noi în final", a afirmat Lipă. Aceasta a menţionat că aşteaptă un nou titlu din partea echipajului feminin de 8+1 al României, chiar dacă trei sportive, Mihaela Petrilă, Adelina Boguş şi Laura Oprea, s-au retras după ediţia de anul trecut a Campionatelor Mondiale. "Bineînţeles că la 8+1 feminin va conta foarte mult faptul că faţă de barca de anul trecut au plecat trei fete. Noi după Jocurile Olimpice din 2016 am pierdut trei sportive consacrate, iar după Mondialele de anul trecut am pierdut încă trei. Deci e foarte, foarte greu să găseşti de la un an la altul înlocuitori pe măsură în această barcă. Şi nu vorbesc numai de valoare aici, ci şi de experienţă. Păi noi acum în barca de 8+1 avem două fete de 19 ani, deci ele au terminat junioratul abia anul trecut. Dar eu sper ca experienţa celorlalte fete să suplinească acest lucru şi mă aştept ca echipajul să se lupte din nou pentru titlul mondial", a precizat preşedinta. Elisabeta Lipă susţine că România poate produce surprize şi în probele masculine la Mondialele de la Plovdiv. "Băieţii s-au ridicat foarte, foarte bine de când am schimbat conducerea tehnică a lotului. Sunt într-o creştere fantastică, avem echipaje tinere. Anul acesta băieţii au demonstrat că se pot lupta pentru medalii, dar să nu uităm că acum vor avea adversari care au titluri mondiale şi olimpice. Cu tinereţea lor şi cu o pregătire foarte bună pot realiza ceva frumos, mai ales că la Mondialele de anul trecut barca de 8+1 a băieţilor a ieşit pe locul 5. Deci pot produce surprize băieţii", a mai spus Lipă. Conducerea federaţiei împreună cu staff-ul tehnic a luat decizia de a renunţa la participarea în proba de dublu rame feminin pentru că Mădălina Bereş şi Denisa Tîlvescu fac parte şi din echipajul de 8+1. "Am renunţat la participarea la dublu rame fete, având în vedere că echipajul de 8+1 este unul tânăr, format anul acesta. Deci Bereş cu Tîlvescu nu vor participa şi la dublu rame, vor rămâne doar la 8+1. Am hotărât împreună cu staff-ul tehnic să mergem doar pe 8+1 ca să avem un echipaj odihnit. Pentru că dacă dublam, cele două fete trebuiau să tragă 7 curse în 7 zile, iar asta e enorm de mult", a explicat preşedinta FRC. România va participa cu 9 echipaje alcătuite din 38 de sportivi la Campionatele Mondiale de la Plovdiv, Bulgaria (9-16 septembrie). Feminin dublu vâsle - Larisa Elena Roşu, Nicoleta Ancuţa Bodnar patru rame fără cârmaci - Mădălina Hegheş, Iuliana Buhuş, Mădălina Gabriela Caşu, Roxana Paraşcanu dublu vâsle, categorie uşoară - Ionela Livia Cozmiuc, Gianina Elena Beleagă patru rame - Elena Logofătu, Georgiana Vasile, Nicoleta Paşcanu, Simona Geanina Radiş, 8+1 - Ioana Vrînceanu, Viviana Iuliana Bejinariu, Adriana Ailincăi, Maria Tivodariu, Beatrice Mădălina Parfenie, Iuliana Popa, Mădălina Bereş, Diana Tîlvescu, Daniela Druncea Masculin dublu rame - Marius Vasile Cozmiuc, Ciprian Tudosă dublu vâsle - Ioan Prundeanu, Marian Florian Enache patru rame - Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Cosmin Pascari, Ştefan Constantin Berariu, Ciprian Huc, 8+1 - Vlad Dragoş Aicoboae, Adrian Damii, Alexandru Matincă, Constantin Radu, Constantin Adam, Sergiu Vasile Bejan, Cristi Ilie Pîrghie, Alexandru Cosmin Macovei, Adrian Munteanu. AGERPRES (autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea)