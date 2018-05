Cantareața a fost gasita moarta in locuința sa

ShareTweet A fost găsită moartă în casă, la puțin timp de la anunțarea unui mare concert. Cântareata belgiana Claudine Luypaerts, cunoscuta sub numele de Maurane, în vârstă de 57 de ani, anuntase pe retelele de socializare reintoarcerea pe scena după o lungă absență, relatează AFP, citată de All for Roamania.ro. Decesul a fost confirmat de agentia de presa belgiana şi de Parchetul din Bruxelles, urmând ca autopsia să confirme cauzele mortii. Maurane este cunoscută în Franta din anii 1980, mai ales dupa participarea sa la comedia muzicala ‘Starmania’ coprodusa de Michel Berger, şi mai recent pentru a fi fost membră a juriului în programul de televiziune ‘La Nouvelle Star’. ShareTweet