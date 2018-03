Cantareata Alexandra Stan, socata de conditiile in care sunt internati pacientii la Spitalul judetean Constanta

Alexandra Stan a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care se arată șocată de condițiile Spitalului județean Constanța.„Îmi iubesc țara și mă mândresc peste tot în lume cu faptul că sunt româncă, dar nu pot să înțeleg de ce noi între noi nu putem să ne respectam și să ne oferim tot ce este mai bun! Din septembrie m-am mutat în Los Angeles pentru o perioadă, dar pentru mine acasă înseamnă #România. Acum am venit în țară din cauza că tatal meu se află în spital. Am fost să-l vizitez, să îi fiu alături și am rămas șocată de condițiile de la etajul 1, Secția Medicală 2, din cadrul Spitalului județean Constanța. Doamna doctor care are grija de tatal meu este deosebită și corectă, însă asistentele nu au vrut nici măcar să stea de vorba cu mine când le-am atras atentia ca trebuie schimbată branula. Ca să nu mai spun ca pentru schimbarea cearșafului trebuie să le dai bani. Mizerie, dezinteres și lipsa de respect față de pacienți. Asta am întâlnit astazi. Eu cred, totusi, ca putem mai mult de atat“, a scris Alexandra Stan.