Cantareata americana Ariana Grande a fost desemnata de Billboard femeia anului 2018

Cântăreaţa americană Ariana Grande a fost desemnată de Billboard femeia anului 2018, iar distincţia îi va fi acordată pe 6 decembrie, în cadrul unei gale ce va avea loc la New York, informează News.ro.

Este pentru al 13-lea an când Billboard organizează dineul Women in Music şi gala de premiere. Între artistele care au fost premiate se numără Selena Gomez, Madonna, Lady Gaga şi Taylor Swift.

Grande a fost apreciată pentru stilul său original, fără a urma un trend muzical, a transmis Ross Scarano, vicepreşedinte al Billboard. „Îşi menţine în mod constant părerile şi deciziile într-o lume care deseori nu este primitoare faţă de o astfel de putere a unei tinere”, a adăugat el.

Născută pe 26 iunie 1993, în Florida, Ariana Grande a debutat ca actriţă în musicalul „13”, pe Broadway. Succesul în muzică l-a înregistrat în 2013, cu melodia „The Way”, inclusă pe primul ei album, „Yours Truly”, lansat în acelaşi an. În 2014, Ariana Grande a primit premiul categoriei „Breakthrough Artist of the Year” al Music Business Association, în semn de recunoaştere a performanţei artistei pe durata anului 2013.

De atunci a mai lansat trei albume de studio. Anul acesta, în august, a apărut „Sweetener”, iar pentru iarna aceasta este anunţat „Thank U, Next”.

Trei dintre albumele ei au ocupat primul loc în Billboard 200, iar în afară de muzică ea s-a implicat în numeroase acte de caritate. A primit 4 nominalizări la premiile Grammy şi a avut 8 piese în clasamentul Billboard Hot 100.

Cântăreaţa americană a primit, anul trecut, titlul de cetăţean de onoare al oraşului Manchester.

Gala Women in Music va fi transmisă live pe Twitter, pe 6 decembrie, începând cu ora locală 19.00.