Cantareata britanica Dido a lansat un nou album de studio dupa cinci ani si a anuntat si un turneu

Cântăreaţa britanică Dido a lansat albumul de studio "Still On My Mind", după cinci ani de pauză, anunţând şi un turneu european din luna mai. După "Girl Who Got Away" din 2013, albumul cu 12 melodii este "rezultatul parteneriatului fructuos de producţie/ compoziţie" cu fratele ei, Rollo Armstrong. Cei doi au înregistrat şi scris LP-ul în Anglia. Dido a vorbit despre colaborarea cu fratele ei într-un interviu: "A fost foarte uşor. Un proces natural. Sunt norocoasă (...) Nu sunt nervoasă (în privinţa albumului), doar emoţionată. Simt, în acest punct, că este o celebrare a momentului pe care eu şi fratele meu l-am trăit când am realizat albumul, şi sunt mândră de asta". Cântăreaţa a anunţat şi primul turneu pentru promovarea noului album, turneu care vine după 15 ani şi va începe în luna mai la Praga. Dido Florian Cloud de Bounevialle O'Malley Armstrong, cunoscută ca Dido, în vârstă de 47 de ani, a fost nominalizată la un premiu Oscar pentru cântecul "If I Rise". Printre cele mai celebre piese ale ei se numără "Thank You", "Here With Me" şi "White Flag". Albumele artistei sunt "No Angel" din 1999, "Life For Rent" din 2003, "Safe Trip Home" (2008), "Greatest Hits" (2013). Dido a apărut şi în videoclipul piesei "Stan", jucând rolul iubitei lui Eminem.