Cantareata de jazz Sanda Weigl isi incheie turneul romanesc la Bucuresti, pe 27 noiembrie

Sanda Weigl încheie turneul său "Lost in The Stars - The music of Kurt Weill" din România cu un concert în care reia compoziţiile acestuia într-o interpretare a muzicii de cabaret împreună cu Lucian Ban şi Mat Maneri, la ARCUB din Bucureşti, pe 27 noiembrie, de la ora 20.00, arată un comunicat.