Cantareata de muzica populara Ionela Prodan a fost condusa pe ultimul drum,

Momente emotionante la slujba de inmormantare a Ionelei Prodan. In capela, la capataiul ei, prietenii apropiati au cantat in memoria artistei. Prieteni sau simpli fani ai artistei au ascultat slujba de inmormantare la boxele amplasate afara. Mai multi agenti de paza s-au asigurat ca in capela au intrat doar familia si prietenii apropiati. Coroane imense au fost duse rand pe rand la Capela in care trupul Ionelei Prodan a fost asezat pe catafalc. Pe un ecran urias, la doi pasi de intrarea in capela, au rulat in permanenta imagini cu artista. Imagini in care Ionela Prodan apare zambitoare si inconjurata de cei dragi, asa cum apropiatii vor sa si-o aminteasca. Crea in jurul ei asa ...