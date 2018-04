Cantareata pakistaneza, insarcinata, impuscata pentru ca a refuzat sa cante in picioare - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O cantareata pakistaneza, insarcinata in opt luni, a murit dupa ce un spectator de la o reprezentatie a ei a impuscat-o pe scena. Samira Sindhu se afla la o petrecere si canta asezata pe un scaun, pentru ca era insarcinata. Unul dintre spectatori enervat de faptul ca probabil artista nu ii acorda respectul de care credea ca ar trebui sa beneficieze, a scos un pistol si a amenintat-o ca daca nu se ridica de pe scaun o va impusca. In momentul in care cantareata i-a explicat ca nu se poate ridica, barbatul chiar si dus amenintarea pana la capat si a impuscat-o. Ucigasul sustine ca intentia sa nu a fost de a o ucide, ci a vrut sa traga un foc in aer.o. Incidentul a fost filmat de unul dintre spectatori. In imagini ...