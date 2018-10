Cantareste cat un automobil Dacia: Cel mai mare dovleac din America de Nord i-a adus proprietarului un premiu de 6.000 de dolari | FOTO

CCR a stabilit primul termen pentru plangerea Guvernului fața de ICCJ Curtea Constituţională reacţionează oficial la sesizarea Guvernului cu privire la un posibil conflict juridic de natură constituţională între Parlament şi ÎCCJ, în urma refuzului instanţei supreme de a reconfigura completurile de 5 judecători, în conformitate cu noua formă a legii 304/2004. CCR a st ...

Lorelai Moșneguțu, fata fara maini care a caștigat "Romanii au talent", a dat o mare petrecere de ziua ei (foto) Lorelai Moșneguțu, fata fără mâini care a câștigat "Românii au talent", a dat o mare petrecere de ziua ei. Ea este fata fără mâini care a impresionat până la lacrimi jurații, publicul și telespectorii în timpul concursului în care sunt descoperite persoane talentate în diferite domenii. Lorelai a câștigat marele premiu, iar cu banii obținuți […]

Dorian Popa rupe tacerea! A anunțat din ce motive se va casatori: "In cazul in care…" Dorian Popa a făcut dezvăluri cu privire la relația lui pe care o are de șapte ani cu Claudia Iosif, cunoscută drept BABS. Actorul a spus că se va căsători doar dacă va apărea un copilaș în viața lor. Dorian Popa a explicat chiar el ce crede despre o eventuală căsătorie cu BABS. Prezentatorul „Xtra […]

SCANDAL in Camera Deputaților pe legea offshore. Discuții aprinse intre Varujan Vosganian (ALDE) și Iulian Iancu (PSD) Comisiile pentru industrii, pentru buget şi cea pentru administraţie de la Camera Deputaţilor s-au reunit marţi pentru d ...

Augustin Lazar, intervenție-fulger dupa episodul Frans Timmermans: Este si ingrijorarea magistratilor romani! Îngrijorările prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene Frans Timmermans legat de modificările legislaţiei din justiţie s ...

Au smuls din perete seiful de 300 de kg și l-au carat cu roaba! S-a intamplat la Universitatea de Stiinte Agricole din Timisoara Jaf la Universtitatea de Științe Agricole din Timișoara. Un seif care cântărea aproximativ 300 de kilograme a fost smuls din perete de hoți, în noaptea de luni spre marți și carat în curte, cu ajutorul unei roabe. Potrivit anchetatorilor, indivizii au acționat la pont. În seiful respectiv se depozitau banii de burse și salariile cadrelor […]

Liviu Varciu a ajuns din nou pe mana medicilor. Imagini cu actorul de pe patul de spital Liviu Vârciu a ajuns din nou pe mâna medicilor. Actorul a fost cel care și-a anunțat fanii și a împărtășit cu ei imagini de pe patul de spital. De câteva săptămâni bune, Liviu Vârciu nu mai scapă de răceală! Indiferent de tratament se pare că nimic nu funcționează în ceea ce-l privește. Deoarece se simțea […]

Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret”: 4.000 de angajati din invatamant risca sa ramana fara locuri de munca Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” solicită premierului Viorica Dăncilă să blocheze aplicarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4884/2018, care ar conduce la concedierea a peste 4.000 de angajaţi din învăţământ, precizând că, în caz contrar, va acţiona în judecată MEN.

Ancheta privind amestecul SPP in politica. Fostul director Dumitru Iliescu admite ca oricine se poate implica in viata politica. Ce spune despre serviciul condus Fostul director SPP Dumitru Iliescu a declarat marţi, în Parlament, după audierea din comisia specială de anchetă privind posibila implicare a serviciului secret în activitatea unor partide politice, că „oricine” se poate implica în politică, dar că el nu are asemenea informaţii legate de SPP.