Cantaretul de muzica populara Aurel Tamas se afla in avionul care a cazut in gol sute de metri!

aurel tamas

Momente de groaza pentru mai multi pasageri ai unui avion care a decolat de pe aeroportul Otopeni, cu destinatia Spania.

Pasagerii au trait o adevarata spaima atunci cand nava a cazut din gol sute de metri si a ratat apoi aterizarea. Printre pasageri s-a aflat si cantaretul de muzica populara Aurel Tamas.

Din fericire, pilotul avionului a readus nava pe linia de plutire, iar avionul a aterizat in conditii normale.

"Am fost foarte calm si incercam sa vad reactia celor 180 de oameni, o parte dintre ei romani. Toata lumea a intrat in panica. A fost un moment tensionat si cu panica pentru ca am trait niste lucruri pe care nu le-am mai trait zburand", a spus Aurel Tamas la un post de televiziune.

