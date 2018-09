Cantaretul indie pop Tom Odell va concerta in februarie 2019 la Bucuresti

Cântăreţul britanic indie pop Tom Odell va concerta pe 16 februarie 2019, la Arenele Romane din Bucureşti, în cort încălzit. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Biletele pentru concertul din Capitală pot fi cumpărate din reţeaua iabilet.ro. Preţul lor variază în funcţie de categorie: 99 (acces general) şi 159 de lei (golden circle), primele 200 de tichete, 119 şi 189 de lei, iar în ziua concertului ele vor costa 130 şi 200 de lei. Născut pe 24 noiembrie 1990, Tom Odell - descoperit de Lily Allen - a debutat cu albumul „Long Way Down”, a fost lansat în iunie 2013, care s-a clasat pe primul loc în topul din Marea Britanie. Tot în luna iunie, dar trei ani mai târziu, el a lansat „Wrong Crowd”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); În luna octombrie, Odell va lansa al treilea album de studio al său, „Jubilee Road". Primul single extras de pe acesta, „If You Wanna Love Somebody", a fost lansat în iunie, iar videoclipul a înregistrat peste 1 milion de vizualizări pe YouTube. Britanicul a urcat pe scenele unor festivaluri precum Glastonbury, T in the Park şi Pinkpop, dar şi Untold, Awake şi Afterhills. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.