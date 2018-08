Capcana in portbagaj: detaliul pe care il ignori zilnic si te costa o amenda de 300 de lei. Deschideti ochii, ca sa nu deschideti portofelul

Politia Rutiera google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Din cand in cand, cei de la Politia Rutiera au obiceiul sa verifice conducatorii auto daca au in masina trusa medicala, extinctor si triunghiuri reflectorizante. Desi pare o banalitate, lucrurile se pot complica la un moment dat deoarece, multi soferi nu stiu ca extinctorul si la trusa medicala au termene de valabilitate. Pentru ca, sa fim seriosi cine se uita la aceste amanunte. Majoritatea soferilor isi cumpara trusa, o pun in portbagaj si spera sa nu ajunga sa o foloseasca niciodata. „Si eu am fost oprit de Politie si mi s-au cerut, pe langa documente si verificarea existentei Inspectiei Tehnice Periodice (ITP) sa arat si trusa de prim-ajutor. Linistit am scos-o si le-am aratat-o agentilor d ...