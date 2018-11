Capodopera a lui Renoir furata cu sacosa dintr-o galerie de arta. “Erau profesionisti”.

Renoir google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trei barbati au furat dintr-o galerie vieneza un tablou al lui Renoir , bagandu-l intr-o punga de cumparaturi, Un tablou de mici dimensiuni realizat de pictorul impresionist francez Pierre-Auguste Renoir a fost furat din sediul unei renumite case de licitatii din centrul Vienei, a anuntat miercuri Politia locala, care se afla in cautarea a trei suspecti, informeaza AFP. Tabloul prezinta un peisaj de la tarmul marii si urma sa fie pus in vanzare in cursul zilei de miercuri, insa a fost furat luni dupa-amiaza, potrivit aceleiasi surse. Opera de arta era estimata la un pret cuprins intre 120.000 si 160.000 de euro. Politia a dat publicitatii imaginile surprinse de o camera de supraveghere ce arata trei ba ...