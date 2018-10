Capra neagra impuscata de braconieri in Parang. Doi romani si doi straini, audiati

Capra neagra google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jandarmii din judetul Hunedoara au prins, vineri, doi cetateni romani si alti doi straini care aveau asupra lor arme de vanatoare, fara a detine autorizatie. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Inspectoratul Judetean de Jandarmi Hunedoara, in jurul orei 14.00, patrula de jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montan Parang a obtinut date si informatii referitoare la faptul ca in zona Coriciu din Masivul Parang se afla o masina suspecta cu numere straine. Dupa ce-au luat legatura cu paznicul de vanatoare de la Ocolul Silvic Petrosani jandarmii s-au deplasat in zona indicata. Vezi si: Incredibil! Si-a pus poze pe cu o capra neagra: ''La vanatoare de dimineata, fericita'' ...