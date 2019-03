Captura record de droguri in Delta Dunarii: Șalupa cu o tona de cocaina, descoperita de un cioban

Aproape o tonă de cocaină a fost găsită ascunsă într-o şalupă naufragiată în Tulcea, la câţiva kilometri de Sfântu Gheorghe. Un cioban a văzut barca răsturnată şi a vrut să vadă dacă cineva este rănit. A descoperit în schimb 36 de saci cu peste 800 de kilograme de droguri, descărcate cel mai probabil de pe un vapor şi aduse la mal de contrabandişti, potrivit ObservatorTV.

”Eu am văzut nişte geamantane. Eu am dat telefon. Ei, în zece minute oamenii au venit. Eu le-am spus lor că am crezut că e vreun om înecat în şalupă”, a spus ciobanul care a descoperit șalupa.

Barca era abandonată pe malul marii.

Nimeni nu ştie deocamdată cui îi aparţine barca şi nici cum a ajuns acolo.

Valoarea celor aproape o mie de kilograme de cocaină poate ajunge la 200 de milioane de euro. Cel mai probabil, era vorba despre un transport ilegal care venea de pe mare, cred procurorii.

Sâmbătă, criminalişti şi procurori DIICOT au venit la locul naufragiului. Au ridicat drogurile şi au dus ambarcaţiunea în Constanţa. Acolo va fi expertizată.

Specialiştii cred că, cel mai probabil, transportul de cocaină urma să ajungă o parte în ţară, iar restul în Europa.

Citește și: Traian Băsescu, vești PROASTE pentru Liviu Dragnea: Tudorel Toader nu-i poate rezolva problema .