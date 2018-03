Captura record de droguri! Politistii albanezi au confiscat  sute de kilograme de cocaina

cocaina droguri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O cantitate de 631 de kilograme de cocaina provenita din Columbia a fost descoperita miercuri in Albania intr-un transport de banane, captura-record in aceasta tara, poarta de intrare a drogurilor in Europa, a anuntat politia, relateaza AFP. De o valoare de piata estimata la 180 de milioane de euro de catre seful politiei albaneze Ardi Veliu, drogurile au fost gasite in portul Dürres (nord) intr-un container venit din Columbia via Italia, conform Agerpres. Doi albanezi de 25 de ani au fost arestati. Un al treilea este cautat de politie. In opinia premierului albanez Edi Rama, "aceasta operatiune marcheaza un mare pas in lupta Albaniei impotriva crimei organizate". Candidata la aderare ...