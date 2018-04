Caracterizare 'fara perdea' a lui Traian Basescu: Oferit drept exemplu pentru restul politicienilor - 'e CEL MAI MARE comunicator'

Caracterizare 'fără perdea' pentru fostul preşedinte, Traian Băsescu. Acesta este oferit drept exemplu pentru tuturor politicienilor autohtoni. Jurnalistul Lucian Mândruţă îl laudă pe actualul senator într-o postare pe facebook şi spune că Băsescu poate fi un exemplu de comunicare pentru toată lumea.

"Am stat in seara asta sa-l vad pe Basescu pe RezistentaTV. Am stat cap-coada, cam o ora si jumatate. Nu m-am putut dezlipi. E bun. Are ritm verbal, exprimare clara, fara fuga de idei... cred ca nici nu sarbatorise in avans, daca intelegeti ce vreau sa zic. Bai, e bun! Daca trecutul lui n-ar fi fost de rechin undercover, o baza de operatiuni pentru tot felul de pestisori veninosi si cu priza la bugetul statului, as fi zis ca asta e omul care ne trebuie.

Sigur, chiar el recunoaste ca e uzat din punct de vedere al imaginii. A fost foarte sincer aici. Dar poate fi altceva, daca nu om politic: poate fi un model de exprimare a unor idei, de pasiune in slujba unor cauze. Chiar daca in spate sunt cateodata multe ipocrizii, Basescu ramane cel mai mare comunicator pe care il avem. Ceilalti ar trebui sa vada video-ul din seara asta (e mai jos un pic la mine pe timeline) si sa isi ia notite. Ceilalti care vor si ei sa fie alesi trebuie sa se uite cum cucereste omul asta. Stiu, e ceva nativ. Dar sunt si lucruri care se pot invata. Si cel mai important e si cel mai simplu: Esti acolo pentru dialog, inclusiv cu cei de care nu-ti place. Esti acolo sa cuceresti. Nu esti acolo sa faci nimanui un serviciu. DIn contra: noi toti, draga politicianule, iti facem serviciul sa te ascultam. De notat, cei cu partide noi: vedeti cum se procedeaza cand vrei sa castigi si partea cealalta a publicului!", a scris Mândruţă.