Caravana mesajelor incluziunii sociale a ajuns la Erbiceni

Atmosfera de sarbatoare a cuprins Scoala Gimnaziala "Constantin Erbiceanu" din Erbiceni, locul in care s-a derulat in ziua de 6 noiembrie 2018 un eveniment ce face parte dintr-o ampla campanie de informare si constientizare locala a importantei educatiei si a valorilor incluziunii sociale. In cadrul caravanei mesajelor incluziunii sociale s-au purtat discutii cu elevii si cu parintii acestora, cu cadrele didactice, au fost prezentate activitatile si programele de tipul Scoala dupa scoala ce se vor derula in localitatea Erbiceni in urmatorii 3 ani, au fost distribuite flyere, iar finalul evenimentului a fost marcat printr-o spectaculoasa lansare de baloane. Echipa care a planificat si deru ...