Caravana „Morometii 2” ajunge la Iasi pe 13 noiembrie Primele doua proiectii programate la Cinema Ateneu sunt deja sold-out

13 noiembrie | Proiectii de gala Cinema Ateneu Iasi | 16:00, 18:30, 21:00 Cinema City | 20:00 Cel mai asteptat film al anului, Morometii 2, va ajunge pe marile ecrane din Romania din 16 noiembrie, insa echipa filmului va porni intr-o caravana prin tara inca de la finalul lunii octombrie. Turneul de promovare organizat de distribuitorul Transilvania Film isi propune sa ajunga in peste 50 de orase, in special in cele unde exista multiplex sau alta sala de cinema, astfel incat mult-asteptatul film sa poata fi vazut de cat mai multi spectatori. Pelicula Morometii 2 va avea patru proiectii de gala, in prezenta echipei, in Iasi, pe 13noiembrie. Trei dintre acestea sunt la CinemaAteneu, la orele 16:00 ...