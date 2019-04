Cardi B, cele mai multe nominalizari la Billboard Music Awards

Cardi B google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cantareata hip-hop Cardi B a primit cele mai multe nominalizari, 21, la Billboard Music Awards, trofee care vor fi acordate intr-o gala ce va avea loc in Las Vegas pe 1 mai. Dupa ce a lansat albumul de debut, „Invasion of Privacy”, in urma cu un an, acum ea este selectata la categorii precum „Top Artist”, „Top Female Artist”, „Top Rap Artist”, „Top Selling Song” („I Like It”) si „Top Rap Album”. DOLIU in lumea muzicii! Rapper, impuscat MORTAL in fata magazinului pe care il detinea Drake si Post Malone au primit cate 17 nominalizari. Travis Scott le urmeaza, cu 12, controversatul rapper XXXTentacion, decedat anul trecut, ...